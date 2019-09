A Formello torna il sereno dopo la vittoria contro la Spal, e Lotito pensa di ritoccare i contratti dei 3 big: Correa, Luis Alberto e Milinkovic Savic. Come riporta Il Messaggero, la Lazio si è mossa per tempo: entro fine 2019 dovrebbero arrivare le ufficialità, che premierebbero prestazioni e fedeltà sul calciomercato.



RINNOVI BIG LAZIO - Il tutto con aumenti importanti, ritocchi fondamentali: Correa passerebbe da 1.5 ai 2.2 milioni per 5 anni. Luis Alberto arriverebbe a 2,5 milioni più bonus. Milinkovic salirebbe, e di molto: la Lazio vorrebbe blindarlo, dopo aver respinto Inter e United. Verrano inseriti bonus consistenti, legati alle prestazioni, per ogni gol o assist potrebbe arrivare a guadagnare tra i 70mila e i 90mola euro.