Claudio Lotito esce allo scoperto, esponendosi su Domenico Berardi, obiettivo di mercato numero uno della Lazio: "Io vorrei prenderlo, ma il Sassuolo spara oltre 30 milioni per uno che ha quasi 30 anni e pretende un ingaggio alto - si legge sul Messaggero -. Io devo pensare innanzitutto a non smantellare e a confermare la squadra che ha conquistato il secondo posto. Ho rinnovato a Pedro, poi ci sarà Luis Alberto, e pian piano i rinforzi giusti per ampliare l’organico per la Champions". Secondo quanto riporta il quotidiano romano, nella serata di martedì Lotito avrebbe avuto un nuovo contatto con l'entourage del calciatore confermando l'offerta di 20 milioni più bonus da parte del club bincoceleste.



Berardi, classe 1994, è in scadenza con il Sassuolo il 30 giugno del 2027. Con il club emiliano, l'unico della sua carriera, l'esterno d'attacco calabrese ha raccolto 351 presenze, con 133 gol all'attivo. In Nazionale, per Berardi ci sono 25 partite e 6 gol, con il trionfo agli Europei del 2021.