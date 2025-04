GETTY

Lazio, Lotito carica la squadra e fissa i premi per l'Europa League

8 minuti fa



La Lazio si gioca tutto in una settimana: quarti di finale col Bodo/Glimt, andata e ritorno, con in mezzo il derby. Per dare la carica alla squadra è intervenuto il presidente Lotito in persona, che dopo la seduta al Senato, ieri si è catapultato al Formello poco prima che Baroni e i suoi uomini partissero alla volta della Norvegia. "Bravi per domenica, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Adesso voglio vedere lo stesso spirito col Bodo e nel derby", le parole del patron riportate questa mattina dal Messaggero.



Oltre le parole però il numero uno della società biancoceleste passa anche ai fatti. Secondo quanto riporta il quotidiano romano infatti Lotito ha anche fissato dei premi per la squadra, nel caso in cui il percorso europeo proseguisse fino in fondo. per Zaccagni e compagni erano già previsti 2,5 milioni di euro in caso di qualificazione alla Champions League. Lotito ha alzato la posta, aggiungendo altri 2 milioni di euro se il traguardo dovesse arrivare tramite la coppa. La vittoria del torneo infatti garantisce a prescindere l'accesso all'edizione successiva della Champions League. Prima però per la Lazio c'è l'ostacolo Bodo/Glimt da superare e poi, eventualmente, una tra Tottenham ed Eintracht di Francoforte in semifinale, prima della finale a Bilbao.