"Già in passato sotto la mia gestione abbiamo disputato la Champions League. Chiaramente è un’esperienza che vorrei fosse valutata per il periodo dell’epoca, avevamo un’organizzazione limitata rispetto a quella attuale". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervenuto ai microfoni di SkySport, direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. '"Oggi è diverso, abbiamo avuto l'opportunità di giocarci posizioni importanti in classifica, ritengo che con la squadra che abbiamo dobbiamo dare grandi dimostrazioni - spiega il numero uno laziale -. Così come ha fatto l’Atalanta, che nonostante un organico non roboante dal punto di vista dei numeri, ha dimostrato di poter portare avanti e in alto i colori italiani'. Il patron biancoceleste svela gli obiettivi: 'Vogliamo che la squadra abbia la possibilità di esprimersi al 100% e dimostrare il proprio valore. Per questo motivo stiamo allestendo una rosa, rinforzandola, e inserendo elementi che possano dare un contributo importante e renderci ancora più competitivi".