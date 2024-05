Lazio, Lotito chiarisce: "Su Tudor solo falsità per destabilizzare. Mercato? I nomi li scelgo io"

Getty Images

prova a mettere un freno alle voci di un possibile addio di. Il Messaggero oggi riporta un virgolettato del presidente della Lazio che chiarisce la posizione della società e dell'allenatore: "Lo ribadisco, sonocon Tudor, che ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e". Il tecnico ha fatto presente alla dirigenza quali siano le sue idee e le sue necessità per la squadra del prossimo anno. Insieme a Fabiani, Lotito proverà ad accontentarlo cercando al contempo una situazione di compromesso per tutelare anche gli investimenti fatti l'estate scorsa. Resta il fatto che nelle idee del club non c'è intenzione di interrompere il rapporto con l'attuale allenatore, scelto non solo per subentrare a Sarri dopo le sue dimissioni a fine marzo, come traghettatore, ma proprio come nuovo punto di partenza.

Salvo cambiamenti di rotta improvvisi quindiIn estate la rosa verrà rinnovata per adattarla meglio al 3-4-2-1 e, soprattutto, per sostituire i diversi giocatori che andranno via (Anderson è già partito, Pedro e Luis Alberto potrebbero essere i prossimi e non gli ultimi). MaLo stesso Lotito, riporta sempre il quotidiano romano, lo ha ribadito: “Il tecnico indica le caratteristiche, poi io nomi li decido io"