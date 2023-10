Sulle colonne del Messaggero questa mattina Claudio Lotito mette la parola fine alle polemiche su Ciro Immobile. Per il presidente della Lazio non esiste alcuna questione: lo sfogo del calciatore, nell'intervista di qualche giorno fa, era rivolto ai tifosi e non cè insoddisfazione verso la società.



"Io non so nulla dell’Arabia, nessuno mi ha mai chiesto niente e io non ho avuto nemmeno il sentore di possibili interessamenti. Il problema di Ciro non ce lo siamo mai posto. Lui si è sfogato più con alcuni tifosi, che con la Lazio. Immobile ha un contratto fino al 2026 e la società non ha alcun interesse che vada via. C’è anche una bella dichiarazione di Castellanos su di lui, per cui non c’è alcun dualismo. Personalmente poi Ciro lo tratto come se fosse un figlio. C’è poco da valutare, se non ci sono offerte e richieste. Poi se lui aveva una possibilità remota di andare, di sicuro non ci ha messo mai al corrente. Noi non vogliamo vendere nessuno".