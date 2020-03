La forza della Lazio è il gruppo. In un momento così complicato per il calcio italiano, la squadra biancoceleste di fatto salterà il prossimo weekend. Appuntamento al match contro l'Atalanta, Lotito sta facendo di tutto per cementare ulteriormente il gruppo, già molto unito, della prima squadra della capitale.



LAZIO TUTTI A CENA - Il presidente biancoceleste ieri sera ha portato tutti a cena in un noto ristorante in zona Prati: la squadra e lo staff si sono ritrovati a mangiare fuori. Al centro dello chiacchierate sicuramente le dodici finali rimaste, ma anche i nuovi sviluppi in campionato, con l'emergenza Coronavirus a dettare calendario ed esigenze.