La Lazio ci riprova: vuole andare in ritiro a partire dalla prossima settimana. L'emergenza che attraversa l'Italia coinvolge anche il calcio, sul tavolo della discussione, c’è sicuramente il tema scottante della “ripresa allenamenti”. Lotito vorrebbe tornare subito sul terreno di gioco, in un ambiente sanificato.



LAZIO RIPRESA ALLENAMENTI - Secondo quanto riportato da Sky Sport, il patron biancoceleste avrebbe scelto già la sua strada: andare in ritiro dalla prossima settimana. Dalla Lega Serie A e dall’AIC ci sarebbe stata anche una mezza apertura. Bisognerebbe a quel punto predisporre tutte le precauzioni per evitare contagi. La Lazio sarebbe la prima a tornare in campo: Lotito avrebbe già comunicato, in una conference call, le sue intenzioni all’intero gruppo. Attenzione al Governo: Spadafora ha già annunciato di voler vietare anche gli allenamenti.