Durante la serata di festeggiamenti per il 123° anniversario della fondazione della Lazio, il presidenteha rilasciato alcune dichiarazioni ai media del club biancoceleste. Queste le sue parole, riportate sul sito ufficiale della società:"Festeggiamo 123 anni di storia basata sui valori, ricordiamo che questa società è un Ente Morale. Per atteggiamento e comportamento, noi ci basiamo sempre sul merito. Vogliamo vincere con il merito, così come con lo spirito del gruppo e di solidarietà, restando sempre uniti. Il calcio, con il suo potere mediatico, ha l’obbligo e il dovere di intraprendere iniziative volte a tale scopo. La squadra è composta da persone autentiche, che ogni tanto ci fanno soffrire sul campo: lo dico con motivo di orgoglio.così come per intraprendere un percorso pirotecnico perché abbiamo le possibilità di farlo, sia dal punto di vista tecnico sia ambientale. Questa è una riunione di famiglia, festeggiamo i 123 anni ma è l’occasione per ritrovarci.La mia responsabilità è quella di essere presidente del club, ma sono anche il custode di tali valori e ho l’obbligo di preservarli per tramandarli nel tempo.. Partiamo quindi con i fuochi d’artificio!"Il presidente biancoceleste in un passaggio del suo intervento si è anche soffermato sul tema dei tifosi. Le polemiche per quanto accaduto a Lecce, con la conseguente squalifica della Curva, sono una macchia per i valori del club: "I nostri sostenitori rappresentano un valore aggiunto, ma, perché la Lazio e la sua storia non si devono toccare e non devono essere macchiati con alcun comportamento irrispettoso"