Lazio, Lotito con la squadra a Monaco. E avvisa la Lega: senza Champions, vuole il rimborso dei torti subiti

C'è anche Claudio Lotito a Monaco di Baviera per la sfida della Lazio in Champions League questa sera. All'Allianz Arena, contro il Bayern, i biancocelesti proveranno a bissare l'impresa dell'andata (1-0 all'Olimpico) per accedere ai quarti di finali. Il patron, che da dopo il ko col Milan di venerdì scorso non ha perso occasione per far sentire tutto il suo supporto e vicinanza alla squadra, ieri sera, intercettato dai microfoni di alcuni cronisti presenti in baviera, si è detto fiducioso: "La squadra sa quello che deve fare, avete visto l'abnegazione e lo spirito di sacrificio messo anche nei momenti di difficoltà. Ogni partita è una storia a sé, questa sicuramente è la più difficile perché giochiamo in casa loro. Cercheranno di sconfessare la partita dell'andata, ma noi dobbiamo essere uniti, combattivi, determinati, dotati di ferocia agonistico e spirito di gruppo".



MESSAGGIO AI TIFOSI - Il presidente della Lazio ha sottolineato che "se oggi siamo qui è per i risultati sportivi, ma anche perché abbiamo il rispetto e l'organizzazione tale per esserci e perché abbiamo acquisito grande credibilità". Poi ha rivolto anche un messaggio ai tifosi, sia quelli presenti, sia quelli che seguiranno la partita da casa: "I tifosi sono realmente il nostro dodicesimo uomo in campo. Lo hanno dimostrato all'andata e mi dispiace che oggi non siano tutti qui. Ho fatto di tutto per aumentare il numero di biglietti a disposizione, affinché tutti potessero avere la possibilità di venire, ma non ci sono riuscito. Faccio loro un appello: spero che facciano sentire la loro voce, come fanno sempre, per far arrivare la loro spinta e il loro amore ai calciatori in campo. La squadra deve essere consapevole che ci sono persone disposte a farsi centinaia di chilometri pur di stargli affianco. Il messaggio che voglio dare ai tifosi è di credere al progetto di crescita che sta portando avanti la società, soprattutto per dare un punto di riferimento ai tifosi e fargli riconquistare il senso di appartenenza".



RIMBORSO - Un progetto di crescita che passa inevitabilmente anche per la continuità di partecipazione a grandi tornei internazionali. Al momento però la Lazio in Serie A è al 9° posto e rischia seriamente di rimanere fuori non solo dalla prossima Champions League, ma pure dalle altre coppe europee. La società ritiene che alcuni risultati negativi, che hanno portato la squadra ad attardarsi così in classifica, siano dovuti anche ai diversi torti arbitrali subiti in questa stagione e, scrive questa mattina il Messaggero, per questo Lotito ha in mente azioni forti contro la Lega, come quella di chiedere un rimborso per il danno economico subito in caso di mancata partecipazione alla Champions. "Avete letto la lettera con cui si è dimesso quell’arbitro in serie B? Allora io non sono pazzo - ha spiegato il patrin biancoceleste - Il rigore su Castellanos era netto, Maignan lo aveva buttato per terra. E noi ora avremo un danno (le squalifiche di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, ndr), oltre la beffa in classifica. Io non sono andato contro nessuno, non ho fatto nemmeno un discorso sugli arbitri, ma un ragionamento complessivo su un sistema sbagliato. Io sono un senatore della Repubblica e ho l’obbligo di vigilare sul comportamento delle persone e sul rispetto e l’applicazione delle regole. La norma sportiva non ha l’immunità. Questo devono capirlo tutti. Io sono sottoposto al giudizio sportivo purché non si vada nel penale".