Lazio, Lotito: "Con Sarri stessi obiettivi che potevamo raggiungere l'anno scorso"

torna a parlare del ritorno disulla panchina della. Lo ha fatto a Rieti, a margine dell' evento di presentazione della partnership della Lazio Academy con il RIeti FC . Il presidente biancoceleste ha spiegato così, ai microfoni dell'agenzia ANSA, la scelta di far rientrare a Formello l'allenatore toscano: "Sarri è stata la prima persona a cui ho pensato di dare il timone per far salpare questa nave, che ha bisogno di un timoniere esperto e di qualità.Poi la squadra s'è smarrita, immeritatamente, per quelle che erano le potenzialità e alla fine ha perso tutto".

Sarri aveva lasciato la Lazio nel marzo del 2024, dimettendosi dopo che erano emersi diversi problemi nello spogliatoio a seguito di alcuni risultati deludenti in campionato. Con Baroni quest'anno la squadra ha navigato su alti livelli fino a dicembre, poi il netto calo di rendimento, soprattutto in casa, hanno fatto chiudere il campionato ai biancocelesti al 7° posto, come la stagione precedente. La differenza è che quest'anno il piazzamento non è valso la qualificazione alle coppe europee. Obiettivo che la Lazio spera di tornare a centrare già dalla prossima annata col ritorno di Sarri in panchina e una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella che aveva lasciato un anno e mezzo fa.