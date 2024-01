Supercoppa, parla Lotito: 'Speriamo che la collaborazione della Lazio con la Regione sia fruttuosa come nelle scorse due occasioni'

Tommaso Fefè

La Lazio è pronta per volare a Riyad. Il 19 gennaio i biancocelesti affronteranno l'Inter nella semifinale di Supercoppa italiana (eventuale finale, contro la vincente di Napoli-Fiorentina, il 22) e lo farà con il logo della regione come main sponsor. Nella sede del Consiglio Regionale, in via Cristoforo Colombo, il Presidente Lotito è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partnership che la società capitolina ha attivato con la Regione per portare il marchio del territorio all'interno di un evento che avrà una grande eco mediatica.



VALORIZZAZIONE - "Nella regione ci sono numerose eccellenze che devono essere portate all'attenzione non solo di chi vive nel Lazio, ma anche a fuori e all'estero. Enfatizzare attraverso un grande sistema mediatico come il mondo del calcio, a maggior ragione in occasione della disputa di un torneo come la Supercoppa, può essere un volano per attirare investimenti. Bisogna applicare anche nelle istituzioni il concetto di squadra per arrivare ai risultati di vantaggio per i cittadini". Al patron laziale ha fatto seguito l'intervento del Presidente della Regione, Rocca, che ha ricordato come Riyad abbia già portato bene alla Lazio, ma soprattutto ha sottolineato la grande occasione per la regione di rendere noto al mondo che ci sono tante altre eccellenze e meraviglie oltre la Capitale, Roma. Il Governatore ha anche fatto notare che la regione può vantare tre squadre in Serie A: "Non parlo chiaramente del ranking sportivo. La prima è la Lazio, nata nel 1900, la seconda è il Frosinone del 1907 e la terza è la Roma del 1927".



LAZIO - Alla conferenza stampa era presente anche Luca Pellegrini: "Sarà una grande responsabilità per noi rappresentare tutta la regione. Speriamo che le cose vadano bene". A margine dell'evento poi il calciatore ha anche rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. "L’intento e la volontà della squadra, e lo dico a nome di tutti, è quello di fare sempre il meglio per la Lazio. La mentalità non è cambiata, avevamo bisogno forse di adattamento e di tempo. Ora stiamo raccogliendo i primi furti, ma abbiamo appena iniziato. Dobbiamo continuare su questa striscia. Faremo tutto il possibile per andarci a giocare la finale".