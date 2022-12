La Lazio si avvicina al rinnovo di Luka Romero, gioiello argentino classe 2004. Il giocatore è in scadenza a giugno 2023, ma il suo rinnovo fino al 2026 non è in pericolo. Lo stesso Claudio Lotito ha confermato al Messaggero: "Per il rinnovo è tutto okay, ma non ho avuto un attimo di tempo".