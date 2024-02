Lazio, Lotito: 'Contro il Bologna fattori non compatibili con la reale potenzialità del gioco'

La sconfitta dellacontro iltiene ancora banco in casa biancoceleste. Più che il risultato in sé, sono le polemiche per le decisioni arbitrali a far discutere l'ambiente anche a distanza di due giorni, complici pure le dichiarazioni che arrivano dalla società stessa. Alle parole di Fabiani ieri, si aggiungono oggi quelle di, che ha rilasciato qualche battuta ai cronisti presenti, a margine del Congresso di Forza Italia che si sta svolgendo in questi giorni al Palazzo dei Congressi, nel quartiere Eur a Roma:"Nella politica come nel calcio nulla è scontato - ha detto il numero 1 del club biancoceleste - Guardate cos'è successo contro il Bologna. Ci sono anche fattori imponderabili che determinano situazione che non sono compatibili con la reale espressione e potenzialità di gioco". Dopo la gara finita 1-2 per i felsinei, la Lazio aveva scelto di rimanere in silenzio stampa, ufficialmente per non dare alibi alla squadra, visto che - ha spiegato la dirigenza successivamente - nonostante i torti subiti, per i quali è stata addirittura preparata una videoclip, il direttore di gara non è ritenuto tra i principali colpevoli del KO. Che ci siano però recriminazioni per alcune decisioni prese in campo è fuor di dubbio, viste le parole spese dai rappresentanti della società nelle ultime 48 ore