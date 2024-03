Lazio, Lotito convinto: 'Col Bayern non c'è stato tutto questo divario'

Dopo una settimana di polemiche, Lotito è tornato a parlare di fatti di campo. Non per questo però il presidente della Lazio è stato meno dirompente del solito. Ospite presso l'Università Luiss Guido Carli a Roma, per un seminario nel quale si è affrontato il tema dei bilanci di una società, il numero 1 del club biancoceleste, rispondendo ad alcune domande a margine dell'evento, ha affermato che: "La Lazio ha 200 milioni di introiti, il Bayern Monaco 800. All’andata gli potevamo fare tre gol, al ritorno ce ne hanno fatti tre. Ma tutto ‘sto divario in campo non c’era".



Il gol mangiato da Isaksen all'inizio del secondo tempo della gara all'Olimpico e poi l'occasione sprecata da Felipe Anderson in contropiede, che sarebbe valsa il 2-0, o anche il tiro di Pedro da buona posizione, ma finito centrale tra le braccia di Neuer, sono tutte immagini ancora vivide nelle menti dei tifosi. Sicuramente quindi la Lazio può recriminare, ma agli occhi dei meno coinvolti emotivamente dal match l'affermazione di Lotito rimane comunque un po' forte. Il patron biancoceleste è poi tornato a sottolineare una differenza tra il suo percoso imprenditoriale nel calcio rispetto a quanto avvenuto ad altre società: "Berlusconi era un amico fraterno e mi indirizzò sulla Lazio. I fatti hanno dimostrato che era salvabile. Guardate le altre squadre, Fiorentina, Napoli, tutte fallite. Io rivendico con orgoglio la data del 1900".