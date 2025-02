Lazio, Lotito: "Coppa Italia? Ci accontentiamo di quello che cade dalla testa dei signori"

GETTY

Claudioè stato intercettato da alcuni cronisti fuori dalla sede della Lega Calcio. Il presidente dellaha partecipato alla riunione tenutasi oggi e a margine ha risposto ad alcune domane, in particolare sulla sfida che domani vedrà contrapposte in Coppa Italia i biancocelesti e l'Inter. La partita, valida per i quarti di finale della competizione, si giocherà a San Siro. Sul risultato finale il patron dei capitolini non si è voluto sbilanciare: "Non so neanche se riuscirò a vederla, perché sarò a Roma, in Senato. Se faccio in tempo ci provo".

Alla domanda sulla possibilità che la Coppa Italia possa essere un obiettivo per la Lazio, Lotito ha risposto così: "Noi". Una frase sibillina che sottolinea come spesso i biancocelesti si siano tolti diverse soddisfazioni in questa competizione proprio contro grandi squadre che, concentrate su altri obiettivi ritenuti più importanti, l'hanno invece snobbata. In caso di passaggio del turno, l'eventuale semifinale si giocherà contro il Milan ad aprile. I biancocelesti hanno già vinto 7 volte il trofeo nella loro storia, 6 delle quali negli ultimi 23 anni e ben 3 nell'era Lotito (insieme ad altrettante supercoppe italiane). La Coppa Italia ha regalato quindi parecchie gioie nel recente passato ai laziali e allo stesso presidente.