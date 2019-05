Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha specificato che per il giocatore del momento della Lazio, El Tucu Correa, non c'è stata alcuna proposta da parte del Napoli. L'attaccante argentino è stato acquistato per 18 milioni (15 + 3 di bonus) dal Siviglia ed ha altri quattro anni di contratto con i biancocelesti.