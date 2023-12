I tifosi hanno ragione a fischiare perché non si può vincere in 10 contro 11 in quel modo. Non c’entra nulla il tecnico. E ora va preso qualche provvedimento.

che hanno fischiato lasabato sera dopo la vittoria contro il Cagliari. Il disappunto dei sostenitori biancocelesti è legato a una prestazione ancora deludente degli uomini di Sarri, nonostante i tre punti conquistati. Il brivido finale, con Provedel costretto a un intervento salvifico per difendere il risultato, riassume in un'immagine un'intera serata dalla quale i laziali si aspettavano di meglio.Il Messaggero questa mattina riporta un virgolettato del presidente che punta il dito contro i protagonisti in campo:

Non è la prima volta quest'anno che il patron minaccia azioni per provare a scuotere la squadra. Chiede a gran voce, come anche l'allenatore e i tifosi stessi, un maggior impegno e determinazione in campo e, soprattutto, un'atteggiamento che sia uguale in campionato come in Champions League, dove invece (Rotterdam a parte) Immobile e compagni hanno mostrato sempre il loro lato migliore. Questa volta alle parole potrebbero davvero seguire i fatti, se non ci saranno risposte concrete.