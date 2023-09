Dobbiamo ritrovarci e ritrovare un clima ancor più positivo e costruttivo. Più i giocatori stanno insieme, più hanno modo di conoscersi e affinare l’intesa.

Il presidente della, Claudioha spiegato al Corriere della Sera le ragioni del miniritiro imposto alla squadra in vista della sfida di oggi contro il Torino. Il patron biancoceleste è convinto che iniziative come questa servano per far ritrovare ai giocatori "Umiltà, spirito di gruppo e coesione".

Lotito si è espresso anche sulla polemica che sta nascendo relativamente a Immobile, al suo rendimento e al fatto che sia l'unico a non essere mai coinvolto nelle rotazioni in rosa, a discapito quindi del nuovo acquisto Castellanos: