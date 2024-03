Lazio, Lotito e Fabiani pensano già al dopo-Martusciello: i nomi in ballo

Se tutto andrà bene, rimarrà alla guida della Lazio fino a giugno . Poi in estate sarà rivoluzione sul mercato in casa biancoceleste e si aprirà un nuovo ciclo. Per questosono all'opera già ora per trovare il sostituto dell'ex-vice Sarri. In particolare in queste ore sono attivi i colloqui con l'entourage di, il preferito del presidente tra i vari candidati. Nonostante l'incarico affidato a Martusciello infatti non è escluso che, se si trovasse un accordo con il mister Croato, il nuovo corso biancoceleste non possa iniziare già in primavera.Tudor non è comunque l'unico nome in ballo per la Lazio.continua ad essere un'opzione valida e lui stesso gradirebbe molto cimentarsi in una sfida come quella della piazza romana per fare un salto avanti in carriera. Più staccata al momento l'opzione Klose, che sarebbe venuto di corsa, come traghettatore fino a fine anno. I capitolini però cercano un profilo che non sia alle prime armi per non dover ripartire totalmente da 0 con il progetto di crescita. Tra gli ex calciatori che hanno vestito la maglia biancoceleste restano in piedi inoltre altre due suggestioni, si tratta di, che a breve chiuderà il suo percorso con la selezione argentina e, in scadenza col Porto. Soprattutto il secondo sarebbe un sogno per i tifosi, ma al momento sembra destinato a restare tale. Uno di questi nomi potrebbe però scalare posizioni in graduatoria se alla fine svanissero le prime scelte. Tudor infatti è stato adocchiato anche dal Bologna per il dopo Motta, mentre Palladino in teoria sarebbe ancora vincolato al Monza per almeno un'altra stagione.