Lazio, Lotito e Tudor iniziano a pianificare la Lazio del futuro: nel mirino due colpi dal Marsiglia

Igor Tudor inizia a immaginare una Lazio a sua immagine. Per farlo, sta già parlando con Lotito di possibili colpi estivi, funzionali alla sua idea di gioco, tatticamente comunque differente da quella di Sarri. A raccontare i possibili colpi di mercato ci ha pensato questa mattina il Corriere dello Sport, parlando in particolare di due fedelissimi del tecnico croato, di proprietà del Olympique Marsiglia.



ESTERNO - Il primo è Jonathan Clauss, trentunenne francese che può giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Andrebbe a rinforzare il reparto dei terzini dove, con il passaggio al 3-4-2-1 che ha in mente il nuovo allenatore biancoceleste, Hysaj e Marusic potrebbero avere problemi ad adattarsi a fare gli esterni a tutta fascia. Clauss è in scadenza nel 2025 con il club d’oltralpe e per questo potrebbe rappresentare un colpo low cost. Inoltre è rappresentato dagli agenti della You First, la stessa agenzia di Luis Alberto, con la quale la società è in ottimi rapporti da anni. Un fattore in più che potrebbe agevolare l’affare.



CENTROCAMPISTA - L’altro nome che Tudor vorrebbe portare a Roma da Marsiglia è Valentin Rongier. Francese anche lui, classe ‘94, formava una coppia rocciosa all’OM con Guendouzi ma ha pagato quest’anno il cambio di guida tecnica tra i croato e Jorge Sampaoli. Il suo contratto scadrà solo nel 2026, quindi per lui ci sarà da trattare per spuntare un prezzo accettabile per la Lazio, ma la pista resta da monitorare perché il calciatore tornerebbe volentieri a lavorare con Tudor.