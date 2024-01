Lazio, Lotito: 'F. Anderson grande professionista, ma alla fine conta il club. Mercato? Legato a necessità, non bugie'

Redazione CM

In occasione del 124esimo compleanno della Lazio, il presidente Claudio Lotito alla Regione Lazio ha rilasciato varie dichiarazioni. Tra i tanti temi toccati dal patron c'è stato anche iul rinnovo di contratto di Felipe Anderson, in scadenza a giugno 2024: "Penso che nella vita bisogna essere tranquilli e coscienti nei nostri mezzi. La Lazio ormai da anni è un punto di arrivo e non un punto di partenza, lui è un grande giocatore e professionista, ma alla fine quello che conta è il club, la possibilità che dà a tutti i calciatori di potersi esprimere. Si vince tutti insieme. Il lavoro di tutti non va mortificato. Grazie alle prestazioni della squadra si raggiungono risultati".



MERCATO - "Il mercato della Lazio è legato alle necessità e non alle bugie. Il nostro organico a oggi è molto competitivo. Non vi dimenticate che abbiamo ottenuto grandi risultati con le squadre più forti e siamo caduti con quelle meno attrezzate. Speriamo la concentrazione ci faccia superare gli scivoloni che abbiamo avuto. L'obiettivo è dare il massimo, di essere uniti, di essere determinati, di lavorare all'unisono per ottenere i migliori traguardi. La Lazio ha la condizione per giocarsela alla pari con tutti, poi bisogna tradurre la potenzialità in risultati. Tutti sono obiettivi, abbiamo tante competizioni. C'è anche la Champions, dove abbiamo un competitor molto difficile, ma mai dire mai nella vita. Se confidiamo nelle nostre forse siamo anche in grado di confrontarci con queste squadre", le parole raccolte da LaLazioSiamoNoi.it.