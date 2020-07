Cambi in vista in casa Lazio. Stavolta il calciomercato non riguarderà la rosa dei calciatori, ma l'ufficio stampa. E, come è già successo con Bianchessi al settore giovanile, Claudio Lotito vuole fare la spesa al Milan. In uscita a fine anno, come riporta il Messaggero, c'è Fabio Guadagnini del Milan.



NUOVO UFFICIO STAMPA LAZIO - A fine stagione, si vocifera, dovrebbe lasciare i rossoneri: al suo posto tornerebbe un volto storico, Pippo Sapienza. Guadagnini e Lotito hanno parlato più volte, ma il patron non sarebbe convinto: manca la conoscenza dell'ambiente Lazio, spesso spigoloso e complicato da gestire.