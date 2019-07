Con il Palermo in disarmo, sono molti gli svincolati di lusso per la cadetteria della squadra siciliana. Qualche occasione potrebbe ingolosire anche la Lazio, in particolare il difensore centrale Slobodan Rajkovic, classe '89.



MERCATO LAZIO - Vorrebbe ripartire dalla Serie A, Rajkovic, si sente pronto, dopo due stagioni in Serie B Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, la Lazio vorrebbe offrirgli un contratto biennale per girarlo alla Salernitana.