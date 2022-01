. Il presidente della Lazio, vista la situazione di latente tensione nello spogliatoio e sul mercato, ha deciso di prendere di petto le questioni e far sentire la propria voce. Diversi media questa mattina parlano di unae di un, anche nelle scelte da fare per inserire nuovi innesti.L'avviso ai calciatori, scrive Repubblica, è perentorio:. Basta lamentarsi per il tipo di gioco, per il minutaggio e, soprattuto, per i rimproveri. Se le parole nel post partita contro l'Inter sono state dure per qualcuno, non fa niente. Silenzio e lavorare. Questo il diktat del presidente, il quale ha poi ribadito che, che la società valuterà. Ogni riferimento anon è affatto casuale. Per lo spagnolo Lotito, forte di un contratto in scadenza nel 2025, continua a chiedere non meno di 30-40 milioni.Ripristinare unità d'intenti in campo, ma anche fuori. Questo il senso dell'initervento del patron che, secondo quanto afferma il giornalista Alfredo Pedullà, non ha gradito nemmeno le esternazioni disulle "possibili occasioni da cogliere".. Il tecnico ha bisogno di forze fresche per aprire un nuovo ciclo. Ora la palla passa al direttore sportivo per accontentarlo. Se Sarri ha chiesto, come riporta il Corriere dello Sport oggi,bisogna lavorare in questo senso. Nel frattempo ilè sempre pronto per essere firmato. Lotito ha preso la sua decisione e il messaggio è arrivato forte e chiaro: da oggi sa fa come dice lui.