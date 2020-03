Con una nota ufficiale sul proprio sito internet, la Lazio rende noto di aver rinviato la ripresa degli allenamenti a data da destinarsi. Il club biancoceleste aveva inizialmente convocato i giocatori, Simone Inzaghi e il suo staff per lunedì 23 marzo ma, dopo gli ultimi decreti governativi, il presidente Claudio Lotito ha acconsentito al rinvio.



Nei giorni scorsi, Lotito era stato protagonista di scontri piuttosto accesi con molti suoi colleghi in occasione degli ultimi consigli di Lega tenuti in videoconferenza. Non erano mancati poi gli affondi dell'Assocalciatori presieduta da Damiano Tommasi, che aveva invitato le società a rispettare le indicazioni fornite dai medici sportivi, che optano per un graduale ritorno alla normalità non prima del prossimo 3 aprile.