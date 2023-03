Lotito si aspetta una scossa dalla Lazio dopo il KO in coppa. Per spronare i suoi a ribaltare il risultato al ritorno il patron sta trattando proprio in questi giorni i premi stagionali per la vittoria finale della Conference oltre che per la qualificazione in Champions. I secondi sarebbero un po' più sostanziosi, come spiega oggi il Corriere dello Sport, ma il patron crede fortemente nelle potenzialità della squadra di arrivare a giocarsi entrambi gli obiettivi fino alla fine. Presto gli accordi saranno messi nero su bianco e firmati.



La fiducia di Lotito per la crescita collettiva nel prossimo futuro è testimoniata anche dall'aver inserito nel contratto di Sarri un premio scudetto. Era presente in quello firmato nel 2021 ed è stato inserito anche nel rinnovo dell'estate scorsa: un segnale di ambizione, per spingere tutti a tenere sempre alta l'asticella degli obiettivi.