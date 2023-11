Non c’è niente di vero, che io sappia. Se devo essere sincero, a me non risulta che Insigne possa venire da noi: a me non hanno detto nulla riguardo a questa cosa e mi sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Parlatene con il direttore sportivo, non so se abbia pensato a qualcosa, io al momento non sono al corrente di questi fatti.

Claudio. Da alcuni giorni i quotidiani riportano indiscrezioni secondo cui l'ex attaccante del Napoli vorrebbe tornare in Italia per lavorare di nuovo con. Questa mattina sul Corriere dello Sport si parlava di uno scambio di messaggi tra calciatore e tecnico . Il patron biancoceleste però, intervenuto ai microfoni di Tag24, ha detto di non saper nulla di questa storia:Insigne al momentoPercepisce quasi 11 milioni di ingaggio a stagione, considerando anche sponsor e diritti di marketing. L'attaccante, classe '91, campione d'Europa 2020 con l'Italia, è però in rotta con l'ambiente dell'MSL. Criticato per un rendimento al di sotto delle aspettative (insieme agli altri compagni di squadra, ndr), vorrebbe rientrare in Italia, ma l'idea di vederlo vestire la maglia biancoceleste sembra molto complicata già in partenza.