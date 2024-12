Lazio, Lotito: "Gli obiettivi non si annunciano, si centrano"

AFP via Getty Images

Il presidente della, ha parlato a margine dell'Assemblea della Lega Serie A della splendida stagione che sta vivendo la sua squadra con la vittoria ottenuta contro il Napoli che rilancia anche la candidatura scudetto del club biancoceleste. Lotito ha però provato a smorzare i toni.“Non voglio dare obiettivi, gli obiettivi non si annunciano ma si centrano, si raggiungono. Nella mia esperienza di imprenditore come nella vita non ho mai fatto annunci, ho cercato di parlare attraverso i risultati. Bisogna dare risposte alla gente".

"Baroni un combattente? Assolutamente sì. La cosa importante è non esaltarsi, bisogna rimanere umili. I risultati nascono dallo spirito di gruppo, dallo spirito di sacrificio, dall’umiltà e dalla determinazione perchè ci deve essere ferocia agonistica per raggiungere un obiettivo”."È un gioco di squadra, serve equilibrio e non devono esserci prime donne, tutti devono lavorare all’unisono per raggiungere gli obiettivi. Quello che noi siamo riusciti a creare è stato quello di eliminare le situazioni pregresse che avevano creato prese di posizioni, che non sono legati ai nomi, ma a quello che uno fa quotidianamente. Siamo riusciti a ricreare un clima sano con quella che è la tifoseria, tutti sanno che i giocatori scendono in campo per dare il massimo”.