Per Lotito sarebbe la prima volta: se la sua Lazio dovesse superare Atalanta o Inter, e arrivare secondo o terza, avrebbe raggiunto il risultato migliore sotto la sua presidenza. Ma non solo: in ballo ci sono un sacco di milioni, un altro motivo molto valido per il n.1 biancoceleste.



QUANTO VALE IL SECONDO POSTO - Ma quanto vale il secondo posto? Come riporta Cittaceleste.it, il piazzamento d'onore aggiunge ai 20 milioni garantiti dalla Uefa a chi va in Champions League altri 5,5 milioni. Senza dimenticare i 5 ottenuti grazie al market-pool, ovvero quella parte di soldi che vengono garantiti in base alla classifica finale. Sono circa 25 milioni così suddivisi: il 40 per cento alla prima, il 30 alla seconda, il 20 alla terza e il 10 alla quarta. Più di 10 milioni, per chi arriva seconda: praticamente un acquisto.