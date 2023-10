Adesso cosa dicono del mercato? Non solo del Taty. Avete visto Guendouzi, Rovella, Isaksen che partita hanno fatto?». La vittoria di ieri è stata anche la sua.

La vittoria di ieri dellacontro l'Atalanta ha riempito di orgoglio il presidente, soddisfatto in particolare del rendimento dei nuovi acquisti. Come riporta stamattina Il Messaggero, pare che a chiunque chiamasse al telefono, rispondesse sempre con un euforico "Hola", per sottolineare la bella prestazione di Castellanos. Non è solo l'attaccante argentino però ad aver colpito positivamente il patron. Il quotidiano riporta questo virgolettato: