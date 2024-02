Lazio, Lotito: 'Guendouzi l'ho preso io di persona. Flaminio? Non possiamo sbagliare nulla'

Lasi gode MattéoCi ha messo poco tempo a conquistare il cuore dei tifosi, con la sua grinta in campo. Con le prestazioni è diventato un titolare inamovibile pere oggi arrivano anche gli elogi del presidenteche sulle pagine del Corriere della Sera ne rivendica la paternità della scelta sul mercato, l'estate scorsa."Non mi piace parlare dei singoli - spiega il patron biancoceleste - perchénon vince le partite da solo. Lui però l’ho preso io di persona. I dirigenti del Marsiglia sono venuti a trattare con me a Cortina. Lui è un calciatore che ha dimostrato da subito la voglia di lavorare. Ha passione, gli piace emergere e mettersi a disposizione della squadra". Durante l'intervista Lotito ha risposto anche a una domanda sulla questione del Flaminio. Ieri è stata diffusa la notizia dell'affidamento del progetto a uno studio di architettura . In merito il presidente dellaha detto: “Il progetto per lo stadio deve essere ben strutturato e chiaro. Ho chiesto a uno studio di architettura molto importante di seguire la faccenda perché non possiamo sbagliare nulla