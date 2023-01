Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto: questa l'offerta che Lotito avrebbe pronta per Luca Pellegrini. Secondo quanto riporta il Tempo oggi, il presidente della Lazio farà un ultimo tentativo in questi giorni con la Juventus per trovare la quadra al livello economico per il trasferimento. L'Eintracht ha già dato il via libera per risolvere in anticipo il prestito con i bianconeri. L'unico ostacolo rimane quindi l'indice di liquidità che i biancocelesti devono sbloccare per regalare a Sarri i rinforzi di cui ha bisogno.