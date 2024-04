Lazio Lotito ha scelto il nuovo responsabile della comunicazione

25 minuti fa



Claudio Lotito ha scelta quale sarà il nuovo responsabile della comunicazione della Lazio. Il presidente biancoceleste, secondo quanto scrive questa mattina Il Messaggero, ha incontrato ieri a Formello l'ex giornalista della Rai Carlo Paris. Nei piani del patron del club capitolino è lui che dovrebbe raccogliere l'eredità rimasta vagante da dopo l'addio di Roberto Rao (passato a lavorare per Aeroporti di Roma), che aveva mantenuto l'incarico fino a giugno 2023.



Diverse le figure vagliate nei mesi scorsi. A ottobre sembrava tutto fatto per l'ingresso in questo ruolo di Stefano Di Traglia, ex portavoce di Bersani e capo della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Alla fine però non se ne fece nulla. La ricerca di Lotito è proseguita in questi mesi e ora, dopo un corteggiamento che va avanti da parecchie settimane, stando alla ricostruzione del quotidiano, Paris avrebbe ricevuto l'offerta ufficiale. Classe 1954, dal 2014 al 2026 è stato direttore di Rai Sport e poi dal 2017 al 2021 corrispondente Rai da Gerusalemme. In precedenza aveva lavorato anche per la Domenica Sportiva, Stadio Sprint e Sabato Sprint e condotto diverse rubrice durante varie edizioni degli Europei e dei Giochi Olimpici. In pensione da tre anni, si attendono sviluppi nei prossimi giorni per capire se accetterà o meno il nuovo incarico con la Lazio.