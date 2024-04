Lazio, Lotito: 'Ho un sospetto su chi ci sia dietro alla contestazione, ma se ne occuperanno le forze dell'ordine'

Pesante contestazione ieri all'contro la. I tifosi, nonostante la vittoria sulla Salernitana, si sono scagliati contro i giocatori e contro la società per questa stagione deludente. Nel mirino è tornato in particolare, ancora una volta, il presidente. Non una novità per la verità: durante la sua presidenza, dal 2004 a oggi, sono stati davvero pochissimi i periodi in cui non si sono mai senti fischi e cori contro di lui, dentro e fuori lo stadio. Il numero 1 del club biancoceleste però non sembra più disposto a lasciar correre i fatti senza agire.

All'agenzia Adnkronos ha dichiarato: "Però adesso l'episodio assumerà dei contorni diversi, state tranquilli. Bisogna cacciare i mercanti dal tempio. E per mercanti intendo tutti quelli che si prestano a situazioni di questo tipo.A me hanno fatto di tutto, ma con me non passa nessuno, né consentirò a qualcuno di appropriarsi di roba che non è loro. Per 19 anni non ho preso un emolumento dalla Lazio, né spese al ristorante, macchina o telefono, questo lo sanno tutti".