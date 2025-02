Lazio, Lotito: "Il Flaminio? Potrebbe essere pronto nel 2029"

Getty Images

Chiuso il mercato, l'attenzione ditorna sullo. Il Presidente dellane ha parlato in un'intervista a Repubblica, spiegando quali potrebbero essere le tempistiche di realizzazione del progetto secondo la sua visione:"Il nostro auspicio è che la fase preliminare si esaurisca entro la fine del 2025", ha dichiarato il patron biancoceleste. Poi ha aggiunto: "Così potremmo accedere alla fase definitiva nella prima parte del 2026 e quindi all’inizio dei lavori nella seconda metà del 2026. Questo ci consentirebbe di concludere i lavori nella prima metà del 2029”. Si tratta di un investimento da 392,6 milioni di euro (più iva), specifica il quotidiano quindi la richiesta per la concessione del Flaminio non potrà essere "inferiore a 90 anni", per consentire alla società di spalmare su un periodo lunghissimo i costi di ammortamento di un simile investimento.

"L'obiettivo sarebbe quello consegnare alla città uno stadio internazionale per gli Europei del 2032". E per evitare possibili allungamenti dei tempi, Lotito ha spiegato anche che "le scelte tecnico-realizzative sono tali da evitare qualsiasi operazione di escavazione profonda e rilevante". In sostanza non si andranno ad intaccare i vincoli architettonici o di altra natura che gravano sull'immobile.