Lazio, Lotito: 'In campo non vado io ma i giocatori. Mi dicono che li vizio troppo...'

31 minuti fa



La stagione opaca della Lazio è responsabilità dei calciatori. Questa l'idea affermata proprio dal presidente biancoceleste, Claudio Lotito, intervenuto oggi alla presentazione di Euro 2024 a Villa Almone, a Roma. Intercettato da alcuni cronisti, a margine dell'evento ha detto: "Ho preso Tudor perché mi aspetto che dia una scossa e rimetta in condizioni alcuni giocatori di esprimere le proprie pontenzialità. L'anno scorso alcuni hanno fatto prestazioni incredibili, quest'anno invece tutt'altre. Mi dovrebbero spiegare il perché".



Il numero 1 del club capitolino ha provato a dare la sua lettura: "Molti ex mi dicono che io vizio troppo i giocatori di oggi. Prendo atto che forse hanno ragione e proprio questo è il problema. Se un calciatore un anno fa cose strabilianti e quello successivo invece ne fa altre, il problema non può essere la campagna acquisti. Abbiamo perso un giocatore come Milinkovic, perché ha scelto lui di andare via, ma la squadra è stata rafforzata. Le persone si misurano sui fatti. In campo non ci vado io, ma i giocatori. Io posso solo metterli in condizione di dare il meglio. E nel centro sportivo hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per fare il massimo". La delusione della dirigenza della Lazio per l'andamento di quest'anno è chiara e anche per questo sono previsti grossi cambiamenti in organico la prossima estate.