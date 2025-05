Lazio, Lotito incensa Pedro: "Non capisco come la Roma se lo sia fatto sfuggire"

Getty Images

è il trascinatore dellain questo momento. Quest'anno il fuoriclasse spagnolo sembra aver trovato una seconda giovinezza in biancoceleste, dopo che un anno fa si parlava anche di un suo addio al calcio. Con i biancocelesti ha segnatoQuasi sempre decisivo con le sue giocate, la sua esperienza - quella che manca a gran parte della rosa di Baroni in questo anno di ricostruzione - è stata un fattore fondamentale in tanti momenti della stagione. Per questo, assicurano da Formello,

e anche Pedro stesso ha dichiarato più volte di trovarsi bene alla Lazio. Il presidente biancoceleste oggi al Messaggero lo ha incensato, sottolineando ancora l'incredulità per come si è consumato l'addio con la Roma nel 2021: "Non capisco come la Roma si sia fatta sfuggire un campione così". Il patron vuole convincerlo a legarsi alla Lazio anche dopo la fine della sua carriera. L'ultima parola però spetterà al diretto interessato: "Sarà lui a decidere se continuare o meno".