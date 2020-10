Tra i tanti rinnovi determinanti in casa Lazio ne manca solamente uno all'appello. Ovviamente si tratta di quello di Simone Inzaghi. Qualche settimana fa sembrava che l'incontro con la società dovesse andare in scena durante la sosta. Ora che ci siamo, e dopo essersi sfiorati lunedì nel Lazio Training Center, come riporta Il Corriere dello Sport potrebbero essere ore calde per il tanto agognato appuntamento tra Inzaghi e Lotito. Il tecnico piacentino è in scadenza nel 2021.