Lazio, Lotito: "Io faccio i fatti, gli altri chiacchierano"

GETTY

Sfumato Casadei, lasi è fiondata sul doppio colpo, centrato ieri,. Per la stessa cifra che i biancocelesti avrebbero dovuto investire sul centrocampista del Chelsea, sono arrivati invece un regista-mediano e un difensore centrale per allungare la rosa di baroni. Sono peraltro entrambi under22 e quindi non occupano posti in lista. Dopo due giorni di fermento sui social e nelle radio romane, la società diha dato una risposta concreta e lo stesso presidente ai microfoni del Messaggero si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa:

. Un tono polemico per rispedire al mittente tutte le critiche ha ricevuto in questi ultimi giorni. Per vedere in campo i nuovi acquisti però i tifosi dovranno aspettare almeno una settimana. Oggi infatti entrambi hanno svolto le visite mediche a Villa Mafalda e si uniranno ai loro compagni solo quando la squadra rientrerà dalla trasferta a Cagliari. La partita di questa sera all'Unipol Domus Arena sarà oltretutto la millesima gara della presidenza Lotito. Dal 2004 a oggi sono arrivate 466 vittorie e 6 trofei, sottolinea ancora il Messaggero. Il patron spera di veder lievitare questi numeri quest'anno, magari già a partire da un nuovo successo stasera.