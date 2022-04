Clauido Lotito, è intervenuto ieri ad un evento al circolo Canottieri Aniene, per la presentazione di un libro sulla governance delle società di calcio. Il presidente della Lazio ha quindi rilasciato altre dichiarazioni, oltre quelle raccolte nel pomeriggio da alcuni cronisti in centro a Roma "Chi governa fa il bene della società? E quello che mi domando io è:Lotito non fa il bene della società? Io Ho avuto la capacità di costruire un percorso fiscale e per 23 anni. Pago all'agenzia delle entrate 6 milioni anno. Quest'anno la Lazio li ha pagati il 17 novembre, anche se la scadenza è ad aprile. L’anno scorso, con lo stadio chiuso, l'incasso da biglietteria è stato zero, ma l’agenzia delle entrate ha voluto comunque la rata da 6 milioni.Lazio-Torino 230mila euro d’incasso. Neanche il costo dello stadio ho coperto. Lazio-Milan un milione e 200 mila. Allora, ho fatto bene, perché ho tutela l'interesse non di Lotito, ma della società e quindi anche dei tifosi stessi. Perché oggi la società ha una prospettiva futura, non c'è più il dubbio che non si possa iscrivere al campionato".