Lazio, Lotito: 'Kent? Meglio che non sia venuto. Sarri non mi ha chiesto nulla, non c'era necessità di fare acquisti'

Ma basta, per favore, con questo calciomercato! Questa estate sono stati spesi 100 milioni. Sarri non mi ha chiesto rinforzi, assolutamente; la Lazio così com’è è già competitiva. Lavoriamo sempre per fare bene. Adesso recuperiamo i giocatori e Kamada è tra questi. Vedremo poi che campionato farà la Lazio, c’è ancora la Champions e la Coppa Italia da giocare.

Claudio Lotito prova a spegnere le polemiche post mercato invernale. La Lazio è stata l'unica società di Serie A a non effettuare neanche un acquisto nella sessione di gennaio, ma il patron, ai microfoni di notizie.com oggi ha spiegato che non ce ne era alcun bisogno.



RECUPERI - "E’ vero che ci sono state delle battute d’arresto, ma siamo lì e il campionato è ancora lungo. Adesso recupereremo anche Immobile e Zaccagni e abbiamo altri giocatori importanti come Kamada, che sono sicuro farà vedere di che pasta è fatto. Credo molto in questa squadra e anche Sarri, sono fiducioso e convinto che potremmo fare bene. Questa estate abbiamo investito per fare mercato e sono arrivati giocatori forti. A gennaio non c’era alcuna la necessità ora di fare acquisti"



TENTATIVI - Eppure la Lazio qualche tentativo per portare a Formello almeno un rinforzo lo ha fatto nei giorni scorsi. Oltre alle voci di interessamento per i vari Candreva, Bernardeschi o Rafa Silva, cui non sono mai seguite azioni concrete, c'era stata un'offerta per Cambiaghi e poi quelle per Clarke, Whittaker, fino al tentativo last minute per Kent, sfumato sul gong. A riguardo Lotito ha spiegato: "Ci sono stati proposti dei profili e uno abbiamo tentato anche di prenderlo. Avevamo fatto tutto, poi questo ragazzo ci ha ripensato all’ultimo. Che dovevamo fare? Lo ripeto non era fondamentale, ma ci abbiamo comunque provato e lui alla fine ci ha ripensato. In fin dei conti, riflettendoci, meglio così, se questo era l’atteggiamento. Alla Lazio ci devono essere solo giocatori che sono felici di stare con noi. Ribadisco, vediamo come va il campionato, io sono fiducioso come sempre”.