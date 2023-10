Continua il lavoro sottotraccia di Lotito per lo stadio Flaminio. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il presidente della Lazio sta portando avanti da diversi mesi una serie di colloqui con le varie parti interessate, per provare a superare i diversi ostacoli che si pongono per rendere l'impianto capitolino la nuova casa biancoceleste. Ieri è andato in scena un incontro con la famiglia Nervi, eredi dell'architetto che progetto lo stadio e detentori dei diritti patrimoniali della struttura.



L'idea della società biancoceleste è quella di ristrutturare l'impianto per portare la capienza a 40000 posti, ma i Nervi preferirebbero invece un recupero della struttura e di tutta l'area circostante per creare una sorta di cittadella dello sport. Per questo sarebbero più propensi a tenere in considerazione il percorso che vedrebbe il coinvolgimento di Cassa depositi e Prestiti. Lotito vuole però giocarsi tutte le carte a disposizione per convincere i Nervi a dare l'assenso al suo progetto, prima di presentarlo in Campidoglio, magari provando anche a venire incontro alle loro esigenze e richieste. Piccoli e faticosi passi, su cui già in passato si erano arenate iniziative simili, ma che questa volta tutti (Comune di Roma in testa) si augurano possano portare ad una soluzione positiva.