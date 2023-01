Non c'è alcun bisogno di immissioni di liquidità per la Lazio. Le ho già fatte nel recente passato, adesso so io come fare. Ma senza nessun proclamo. Dico solo che i tifosi devono stare tranquilli, ho già detto che ripartiremo con il botto, come i fuochi d'artificio che avete ammirato all'hotel Hilton.

C'è preoccupazione e tensione nell'ambienteper questo avvio di 2023 tutt'altro che esaltante. I risultati deludenti contro Lecce e Empoli hanno riacceso i riflettori anche sulle carenze nell'organico di, ma con al frustrante consapevolezza dei soliti problemi conche bloccano il mercato. Oggi però sul Messaggero c'è un virgolettato del presidenteche predica calma su questo tema, rassicurando tutti sulle intenzioni del club:

Resta da capire quali mosse abbia in mente il patron per risolvere la situazione. Intanto però arriva perentoria la smentita su Sanabria, uno degli ultimi nomi finiti nell'orbita biancoceleste negli ultimi giorni:

" Non ne ho mai parlato con nessuno".