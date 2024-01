Lazio, Lotito mantiene le promesse: adeguamento per Patric. In arrivo anche quello di un altro difensore

Tommaso Fefè

Lotito è stato di parola: aveva promesso un adeguamento di contratto a Patric ed è arrivato. Dopo il rinnovo di Luis Alberto in estate le altre situazioni erano state tutte congelate dalla società nei mesi scorsi, complice anche le prestazioni altalenanti di troppi elementi chiave della rosa. Da Natale in poi la musica è cambiata, il patron ne ha preso atto e ha mantenuto la promessa, per ora solo in centrale spagnolo - divenuto ormai un cardine dello schieramento di Sarri - ma presto arriverà il turno di tutti gli altri.



IL PROSSIMO - Per Patric si tratta solo di un ritocco verso l'alto delle cifre dell'ingaggio: dai precedenti 1,3 milioni a stagione il numero 4 arriverà ora a percepire 2 milioni l'anno. Invariata invece la scadenza del contratto, che rimane al 2027. Il prossimo sarà Romagnoli, che dovrebbe arrivare a prendere 3,5 milioni a stagione, agli stessi livelli degli altri top player della squadra (Immobile e Luis Alberto). Da capire se ci sarà anche un prolungamento temporale del legame col club capitolino (anche l'ex Milan al momento è in scadenza nel 2027).



GLI ALTRI - Gli altri in lista d'attesa sono Provedel e Zacccagni, oltre alla questione Felipe Anderson il cui epilogo però sembra ormai già scritto. il portiere è in attesa di una chiamata da parte del club. Sta attendendo con pazienza, ma ora gradirebbe un'accelerata anche perché le voci di interessamenti da parte di grandi club stranieri (su tutti il Manchester United) si fanno più sempre più insistenti, via via che passano i mesi. Ad oggi è uno di quelli che guadagna di meno alla Lazio (poco più di un milione, bonus compresi). La società ha promesso un raddoppio delle cifre. Per Zaccagni invece si sta trattando proprio un contratto ex novo, visto che l'attuale scadrà a giungo 2025. Al netto delle tensioni autunnali con il procuratore, la volontà del calciatore e del club è quella di andare avanti insieme. Saluterà tutti a giugno invece Pipe, che ha già un accordo verbale con la Juventus. La Lazio ha già fatto sapere che non effettuerà alcun rilancio: la proposta da 3,5 milioni per altri tre anni resterà comunque valida fino all'ultimo.