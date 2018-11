Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Non vorrei che si dimenticasse che la Lazio, dopo Juve, Inter e Milan è la squadra che ha vinto più di tutti sotto la mia gestione. Noi abbiamo saputo coniugare il risultata economico col risaltato sportivo. L'anno scorso abbiamo tolto la Supercoppa alla Juve, ma noi fatturiamo 120 milioni, la Juve 500 e la media delle altre società è circa di 300 milioni. Diciamo che noi, nonostante un gap di 1 a 3 in potenzialità di investimento, stiamo facendo un buon lavoro. La Lazio quest'anno è uscita con 38 milioni di utile, unica società con questo utile, tutte le grandi sono in perdita. Stiamo coniugando una sana gestione col risultato sportivo. Sicuramente a livello patrimoniale la Lazio è una grande società. L'obiettivo è di dare il massimo. Noi abbiamo una squadra che può competere alla pari con tutti, e deve dimostrarlo sul campo".