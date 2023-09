Devono darsi tutta una svegliata e subito.

Non è per niente soddisfattodell'avvio di stagione della sua Lazio. Il Messaggero questa mattina riporta un virgolettato del presidente biancoceleste che non sembra lasciare alibi ai giocatori e al tecnico:

Tre sconfitte su quattro con sette gol presi sono dati che non possono lasciare tranquilli. Il patron è convinto di aver allestito una squadra all'altezza degli impegni stagionali e degli obiettivi da raggiungere. L'atteggiamento visto in campo in queste prime uscite è ben lontano dalle sue aspettative. L'irritazione per la carenza di gioco e risultati si somma a quella per i torti arbitrali subiti, ma il numero 1 del club ora vuole intanto vedere una reazione sul campo.