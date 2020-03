La Lazio non cambia di una virgola la sua posizione: Lotito è irremovibile, vuole giocarsi lo Scudetto con Juventus ed Inter quest'estate. Sul tavolo ci sono ancora tantissimi temi: dopo la scelta dei giocatori della Juventus di tagliarsi lo stipendio, in giornata dovrebbe esserci l'incontro tra Lega Calcio e Assocalciatori. Lotito non vorrebbe tagliare lo stipendio ai suoi, ma bisognerà valutare con attenzione le perdite.



LAZIO SCUDETTO ESTATE- Come riporta Il Corriere dello Sport, Lotito vorrebbe ancora giocarsi il campionato, e spinge per continuarlo in estate. Troppo importanti i danni economici in caso di sospensione della Serie A, la Lazio vorrebbe evitare un buco di 30 milioni di euro, che rischia di ripercuotersi anche sulle prossime stagioni.