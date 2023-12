non vuole lasciar partireDi sicurto non a gennaio, ma anche a giugno, quando il contratto del giapponese scadrà, il patron della Lazio farà di tutto per trattenere a Roma sia lui, sia il difensore, che si è ormai preso la maglia da titolare.Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il centrocampista è un pallino del presidente biancoceleste, convinto che possa dare tanto alla squadra. In questa prima parte di stagione però l'inserimento di Kamada negli schemi di Sarri è apparso più problematico del previsto e lo stesso giocatore nipponico non sembra intenzionato a far scattare a fine anno le clausole di rinnovo automatico per altre due stagioni.Ha già fatto capire che si opporrà a qualunque possibile cessione il mese prossimo, quando comunque la Lazio dovrà fare a meno dell'ex Eintracht visto che con tutta probabilità sarà impegnato in Coppa d'Asia fino a febbraio.Gli scenari sul futuro di Mario Gila sono invece cambiati repentinamente nell'ultimo mese; da quando cioè Sarri è stato costretto a schierarlo al fianco di Patric, dopo averlo tenuto fisso in panchina fino a metà novembre.Prima dell'exploit di quest'ultimo periodo il Frosinone si era informato per un possibile trasferimento a gennaio. Più recente invece è l'interessamento del Villarreal. Al momento però per la Lazio anche Gila è diventato incedibile