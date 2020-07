Lotito non vuole lasciare alibi, è infuriato. In questi giorni è andato spesso al centro sportivo di Formello, si è speso tanto, i suoi hanno tirato fuori solo un punto ad Udine, in un finale di stagione che sa di beffa dopo la lunga cavalcata in campionato.



LOTITO LAZIO NO ALIBI - No alibi: Lotito ha deciso quindi di saldare gli stipendi di marzo, aprile e maggio. Avrebbe tempo fino al 16 agosto, come riporta il Messaggero, ma vuole mettere la squadra con le spalle al muro, intervenendo in modo energico, alla sua maniera.